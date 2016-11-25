Медицинские справки в Москве с доставкой

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Медицинские справки в Москве с доставкой

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Медицинские справки в Москве с доставкой

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Медицинские справки в Москве с доставкой

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НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

Медицинские справки в Москве с доставкой

Справка 095 у

Медицинская справка 095/у – форма справки, которая выдается студентам, школьникам и другим лицам проходящим обучение. Справка выписывается врачем по факту заболевания и может быть оформлена на срок до 14 дней и по необходимости продлена.

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Медицинские справки в Москве с доставкой

Справка ГАИ

Медицинская справка 003-в/у — форма мед справки для водителей и лиц проходящих обучение в автошколе, которые будут предоставлять ее в органы ГИБДД (ГАИ). Справка является гарантом отсутствия противопоказаний управления транспортным средством.

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Медицинские справки в Москве с доставкой

Сертификат на ВИЧ

Сертификат об отсутствии ВИЧ — обязательный документ для всех иностранных граждан получающих РВП или ВНЖ на территории РФ. Этот документ также необходим гражданам РФ в различных инстанциях, к примеру для выезда за границу или оперативного лечения.

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Медицинские справки в Москве с доставкой

Справка 076 у

Медицинская справка 067/у-04 — это детская санаторно-курортная карта, которая необходима, чтобы отправить ребенка на санаторно-курортное лечение. Баз данного документа в оздоровительных санаториях в лечении ребенка откажут, поэтому он необходим.

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Медицинские справки в Москве с доставкой

Купить медицинскую справку

Официальные медицинские справки в Москве

Приветствуем вас на нашей БАЗЕ СПРАВОК, где можно быстро, а главное официально оформить любую медицинскую справку в Москве !
Ваш запрос по медицинским справкам будет исполнен в течение 24 часов, а наши курьеры доставят Вам нужную справку на любой адрес в пределах МКАД.

Не важно у кого вы покупали справки до нас, после нас вы к ним не вернетесь ! Мы способны удивить вас высочайшим профессионализмом операторов, которые имеют высшее медицинское образование. Все справки оформляются в городских поликлиниках и частных медицинских центрах действующими врачами.

Ни одна из наших справок не является дешевой подделкой, которую предлагают наши конкуренты по низким ценам. Наши цены соответствуют нашему качеству, а наше качество соответствует вашим ожиданиям на все 100%.

Мы на рынке более 10 лет и заслуженно считаемся лидирующей компании в своей сфере. За нашими плечами такие крупные проекты как «Med-Docs.ru» или «Med-Paradise.ru». Каждый пятый звонок нашим менеджерам совершают конкуренты, чтобы получить достоверную информацию о той или иной справке. Купить медицинскую справку в Москве у нас или где-то в другом месте — выбор за вами ! Мы желаем вам чтобы она была оформлена правильно и принесла вам только пользу !

Почему купить медицинскую справку лучше у нас ?

Множество занятых людей, которым нужны медсправки в Москве, предпочитают сотрудничество с нашим сайтом. Причин тому несколько:

  1. На рынке мы уже более 10 лет. И за это время оказали услуги тысячам клиентов. Большинство из них обращаются к нам 2-3 и более раз.
  2. Кроме Москвы, мы обеспечиваем возможность купить медсправку в крупнейших городах России. Причем вам не придется для этого говорить с медперсоналом и посещать лечебные учреждения.
  3. Документы, которые мы для вас оформим, абсолютно легальны. Они подписаны реально работающими врачами, подтверждены соответствующими печатями. Бланки, разумеется, тоже настоящие.
  4. Свой режим работы мы подстраиваем под ваши потребности. Процесс оформления документов у нас идет ежедневно, без выходных и праздничных дней. Поэтому мы способны выдерживать даже самые жесткие сроки.
  5. Чтобы качество услуг было максимально высоким, мы сотрудничаем исключительно с официальными медцентрами и поликлиниками.

Доставка медицинских справок и результатов анализов по Москве

В Москве вы можете рассчитывать на бесплатную доставку до любой кольцевой станции метро. Доставка на другие станции, а также на любые адреса города обойдется всего 500 руб.

Вам заранее нужно определиться где вы будете получать справку, так как по кольцевым станциям метро и на выездах по адресам работают разные курьерские службы никак не связанные между собой.

Курьеры начинают свою работу ежедневно, кроме воскресенья, с 11:00 и заканчивают ее в 20:00. Курьеры не являются штатными сотрудниками, поэтому если курьер вам нагрубил или не доставил во время справку, пожалуйста сообщайте нам об этом для улучшения качества наших услуг !

Гарантия легальности справок и подтверждение справок при официальном запросе !

Не достаточно просто купить мед справку, важно чтобы она выдержала любую официальную проверку. Обратите внимание: мы работаем только с сертифицированными медицинским центрами и официальными поликлиниками. Справки имеют настоящие печати, подписи реально работающих в этих медучреждениях врачей. Они выполнены на оригинальных бланках и не вызовут вопросов ни у какой проверяющей инстанции.

Мы ценим свою безупречную репутацию, которая сложилась за десятилетие работы. Нас охотно рекомендуют друзьям и знакомым. Поэтому мы гарантируем прохождения наших документов в любой организации.

Каждая справка регистрируется и, в случае любого официального запроса, подтверждается врачем, который эту справку выписывал.

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