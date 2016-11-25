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Медицинская справка 095/у – форма справки, которая выдается студентам, школьникам и другим лицам проходящим обучение. Справка выписывается врачем по факту заболевания и может быть оформлена на срок до 14 дней и по необходимости продлена.
Медицинская справка 003-в/у — форма мед справки для водителей и лиц проходящих обучение в автошколе, которые будут предоставлять ее в органы ГИБДД (ГАИ). Справка является гарантом отсутствия противопоказаний управления транспортным средством.
Сертификат об отсутствии ВИЧ — обязательный документ для всех иностранных граждан получающих РВП или ВНЖ на территории РФ. Этот документ также необходим гражданам РФ в различных инстанциях, к примеру для выезда за границу или оперативного лечения.
Медицинская справка 067/у-04 — это детская санаторно-курортная карта, которая необходима, чтобы отправить ребенка на санаторно-курортное лечение. Баз данного документа в оздоровительных санаториях в лечении ребенка откажут, поэтому он необходим.
Приветствуем вас на нашей БАЗЕ СПРАВОК, где можно быстро, а главное официально оформить любую медицинскую справку в Москве !
Ваш запрос по медицинским справкам будет исполнен в течение 24 часов, а наши курьеры доставят Вам нужную справку на любой адрес в пределах МКАД.
Не важно у кого вы покупали справки до нас, после нас вы к ним не вернетесь ! Мы способны удивить вас высочайшим профессионализмом операторов, которые имеют высшее медицинское образование. Все справки оформляются в городских поликлиниках и частных медицинских центрах действующими врачами.
Ни одна из наших справок не является дешевой подделкой, которую предлагают наши конкуренты по низким ценам. Наши цены соответствуют нашему качеству, а наше качество соответствует вашим ожиданиям на все 100%.
Мы на рынке более 10 лет и заслуженно считаемся лидирующей компании в своей сфере. За нашими плечами такие крупные проекты как «Med-Docs.ru» или «Med-Paradise.ru». Каждый пятый звонок нашим менеджерам совершают конкуренты, чтобы получить достоверную информацию о той или иной справке. Купить медицинскую справку в Москве у нас или где-то в другом месте — выбор за вами ! Мы желаем вам чтобы она была оформлена правильно и принесла вам только пользу !
Множество занятых людей, которым нужны медсправки в Москве, предпочитают сотрудничество с нашим сайтом. Причин тому несколько:
В Москве вы можете рассчитывать на бесплатную доставку до любой кольцевой станции метро. Доставка на другие станции, а также на любые адреса города обойдется всего 500 руб.
Вам заранее нужно определиться где вы будете получать справку, так как по кольцевым станциям метро и на выездах по адресам работают разные курьерские службы никак не связанные между собой.
Курьеры начинают свою работу ежедневно, кроме воскресенья, с 11:00 и заканчивают ее в 20:00. Курьеры не являются штатными сотрудниками, поэтому если курьер вам нагрубил или не доставил во время справку, пожалуйста сообщайте нам об этом для улучшения качества наших услуг !
Не достаточно просто купить мед справку, важно чтобы она выдержала любую официальную проверку. Обратите внимание: мы работаем только с сертифицированными медицинским центрами и официальными поликлиниками. Справки имеют настоящие печати, подписи реально работающих в этих медучреждениях врачей. Они выполнены на оригинальных бланках и не вызовут вопросов ни у какой проверяющей инстанции.
Мы ценим свою безупречную репутацию, которая сложилась за десятилетие работы. Нас охотно рекомендуют друзьям и знакомым. Поэтому мы гарантируем прохождения наших документов в любой организации.
Каждая справка регистрируется и, в случае любого официального запроса, подтверждается врачем, который эту справку выписывал.